Çubuk'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra konuşan Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, muhtarların vatandaşa dokunan en sıcak el olduğunu dile getirerek, "Devlet millet bütünleşmesinde hayati önem taşıyan tek kurum muhtarlıktır. Vatandaş devlete ulaşmak istediğinde, ilk danışacağı ve müracaat edeceği yer devletin temsilcisi olan ve kendi içinden bir insan olarak gördüğü muhtarına gitmektedir." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise muhtarlar ile el birliğinde vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

Törenin ardından muhtarlar Demirbaş'ı ziyaret etti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

 Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title