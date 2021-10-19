Çubuk'ta Muhtarlar Günü kutlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra konuşan Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, muhtarların vatandaşa dokunan en sıcak el olduğunu dile getirerek, "Devlet millet bütünleşmesinde hayati önem taşıyan tek kurum muhtarlıktır. Vatandaş devlete ulaşmak istediğinde, ilk danışacağı ve müracaat edeceği yer devletin temsilcisi olan ve kendi içinden bir insan olarak gördüğü muhtarına gitmektedir." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise muhtarlar ile el birliğinde vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

Törenin ardından muhtarlar Demirbaş'ı ziyaret etti.