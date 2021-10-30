Çubuk'ta 42 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı - Haberler
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Çubuk'ta 42 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasından hakkında arama kararı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasından hakkında arama kararı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

23 farklı suç dosyası bulunduğu öğrenilen zanlı polise yakalandı. 42 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu son işinin ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da 23 farklı dosyadan aranması olan zanlı Cumhuriyet Mahallesinde bir evin camını zorlayarak girdi. Evde bulunan altınların çalınması üzerine polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Çubuk Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çevredeki güvenlik kameralarından elde ettikleri görüntülerden yola çıkarak hırsızlık zanlısının 23 farklı dosyadan 42 Yıl 4 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.S. (26) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan S.S. cezaevine gönderildi.

Çubuk'ta 42 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Çubuk'ta 42 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Çubuk'ta 42 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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