Ana CS: GO turnuvalarından biri olan PGL Major Stockholm 2021'in gelişi ile birlikte hem turnuva ile alakalı, hem de oyunun genel işleyişi ile alakalı değişikliklerin yaptığı CS: GO 21 Ekim 2021 güncellemesi detayları ile birlikte oyuncularla paylaşıldı.

CS: GO 21 Ekim 2021 Güncellemesi Detayları

[Stockholm 2021 CS: GO Major Şampiyonası]

"Stockholm 2021 İzleyici Bileti" ve "Stockholm 2021 İzleyici Bileti + 3 Hatıra Simgesi" artık satın alınabilir. Gelirlerin %50'si PGL Stockholm 2021 CS: GO Major Şampiyonasına katılan takımlara ve organizasyonlara gidiyor.

İzleyici Bileti alanlar şunlara ulaşacak:

Yükseltilebilir bir Stockholm 2021 Etkinlik Parası.

Stockholm Pick'Em Challenge'a erişim.

Etkinlik süresince sınırsız takım grafitisi.

Steam.tv takım yeteneği.

Stockholm 2021 Hatıra Paketlerine erişim.

Takım çıkartmaları ve yamaları satın alınabilir.

[Diğer]

Satın alma çarkından el bombası bağış alımları etkinleştirildi.

Seyircilerin bazen bağışlanan silahları doğru şekilde görememesine neden olan bir hata düzeltildi.

Bağlantısı kesilen ve yeniden bağlanan oyuncuların el bombası satın alma limitlerini aşabileceği bir hata düzeltildi.

[Yapay zeka davranış ağaçları]

Şu düğümler eklendi: decorator_game_event, action_drop_active_weapon, action_inspect_current_weapon, action_standup, action_custom_buy.

Eklenen değişkenler: BombIsBeingDefused, AccountBalance, IsBlind, BlindnessPercentage.

"condition_owns_item" düğümünün "item_defuser"/ "item_cutters" ile çalışmamasına neden olan bir hata düzeltildi.

Diğer oyuncuları algılarken botların kendilerini yanlışlıkla dahil etmesine neden olan bir hata düzeltildi.

El bombalarını algılarken "team_filter" desteği eklendi.

"action_wait" düğümü artık "@convar" referanslarını destekliyor.

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