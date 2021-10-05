"Craftistanbul El Sanatları" Fuarı yarın açılacak

2. Craftistanbul El Sanatları Fuarı, 6-10 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Atis Fuarcılık tarafından "Kardeş Ülke Endonezya" temasıyla düzenlenen uluslararası fuarda, 130 katılımcı ve 400'den fazla sanatçı yer alacak.

İlki 2019'da gerçekleştirilen fuara Endonezya'nın yanı sıra Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, Filipinler, Polonya, İran, Mısır ve Afrika ülkelerinden el sanatçıları da katılacak.

Craftİstanbul'da bu alanda eğitim verenler, tasarımcılar, araç gereç ve malzeme sağlayan veya üretime katkıda bulunanlar, el sanatları ustaları, genç usta adayları, el sanatı konusunda uğraş veren bütün kesimler temsil edilecek.

Fuara kalkınma ajansları, belediyeler, vakıflar, dernekler, kooperatifler ve birlikler de kendi bünyelerindeki ustalarla katılacak.

Üniversiteler ve Olgunlaşma Enstitüleri de eğitim sürecindeki işlerini, projelerini fuarda sergileyecek, sözlü anlatımlar ve uygulamalar yaparak sanatlarıyla ilgili bilgiler sunacak.

Fuarda aktiviteler de yer alacak

El sanatları ustalarının sergi ve ürün gösterileri, el sanatlarının, yöresel giysilerin ve kumaşların ana tema olarak kullanıldığı defileler ve dans gösterileri, el sanatlarının üretimi, tanıtımı ve satışı konusunda konferanslar, sohbet toplantıları, workshoplar, müzik dinletileri ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Sergilenen ürünlerin önemli kısmı satışa açık olacak.

Fuar yarın Polonyalı sanatçı Monika Bulanda'nın Türk müzik aletleri ve türkülerinden oluşan etnik konseriyle başlayacak. Açılış programında Fethiye Belediyesinin Likya Kadın Girişimi Kooperatifiyle hazırladığı "Dünden Bugüne Dastar" defilesi, açılış konuşmaları, ödül töreni ve Endonezya dans gösterisi yapılacak.

Craftİstanbul 2021 yılı "El Sanatçısı Onur Ödülü" geçen yıl vefat eden Mehmet Kabaş'a ve "El Sanatı Kurum Onur Ödülü" Sivrihisar Belediyesi Kilim Müzesi'ne verilecek.

Craftİstanbul'da 80 civarında ürün workshop'u yanı sıra Hacettepe Üniversitesi fuar boyunca 9 yabancı, 3 Türk seramik sanatçısının katılımıyla "Uluslararası Macsabal İpek yolu Sempozyumu"nu gerçekleştirecek.