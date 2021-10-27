"Coworking" sektörü hızla büyüyor I Ortak çalışma alanları neden tercih ediliyor?

İSTANBUL (DailyMotion.com) - 'Esnek çalışma modeli'nin artan popülaritesi ile yeniden tanımlanan 'ofis' kavramı, pandemi ve firmaların hızla geçiş yaptığı uzaktan veya hibrit çalışma modelleri nedeniyle, özellikle İstanbul'da 'coworking' (ortak çalışma) alanlarına olan talepte artışa yol açtı. Uzmanlara göre, son bir yılda coworking sektörü dünya genelinde yüzde 40 civarında büyüdü.

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