Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

İSTANBUL (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinatörlüğünde, atık su noktalarında yapılan ölçümlerle Covid-19 salgının yayılımı ve seyri tespit ediliyor. Salgının il bazında izlendiği ve vaka artışlarının 4-5 gün önceden atık sulardan tespit edilebildiği projede varyant analizlerine de başlandı. Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, "Tüm varyantları atık sudan tespit edebiliyoruz" dedi.

'Türkiye Atık Sularında SARS-CoV-2 Taraması' projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü koordinatörlüğünde, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nce yürütülüyor. 2020 Mayıs-Haziran döneminde 81 ildeki atık su arıtma tesislerinden alınan numuneler, İstanbul Pendik ve Samsun'daki laboratuvarlarda analiz edildi. Haziran 2020'den itibaren ise proje, İstanbul ve Ankara dahil 22 pilot ilde sürdürülüyor. Bu illerdeki atık su noktalarından haftalık alınan numuneler, laboratuvarlarda analiz edilerek, salgının yayılımı tespit ediliyor. Analiz sonuçlarına göre Türkiye geneli Covid-19 yayılım haritaları hazırlanarak, bakanlığın internet adresinde yayımlanıyor. Atık sularda yapılan bu takip semptomatik vakaların yanı sıra asemptomatik vakaların tespitini sağlarken, vaka artış ve azalışları, en az 4-5 gün önceden tespit edebiliyor. Çalışma, Türkiye'nin olası Covid-19 atakları ve diğer salgınların takibi için 'erken uyarı sistemi' olması açısından önem taşıyor. Nisan ayında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Erzurum ve Samsun'da atık sularda yapılan analizlerde yayılımın yüzde 40'ı İngiliz varyantıyken, yüzde 60'ı ise orijinal SARS-CoV-2 suşu olarak belirlendi. Eylül ayı analiz sonuçları ise yakın zamanda çıkacak.

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