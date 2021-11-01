Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Alparslan Türkeş Caddesi gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde vaka sayıları yükseldi. Bu illete karşı başarılı olabilmemiz için tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Daha önceki dönemlerde Osmaniye olarak vaka sayısı en düşük olan en iyi iller arasında yer aldık, hatta çoğu zaman birinci olduk. Tekrar o günlere dönebilmemiz için tedbirleri hassasiyetle uygulamamız gerekiyor. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşı sürecini tamamlamaları gerekiyor. Aşılamada en iyi iller arasında yer alıyoruz. Aşılamada da vaka sayısı en düşük iller arasında da yine birinci olalım. Temennim odur ki, korona virüsten ilk kurtulan il Osmaniye olsun. Osmaniye'mizin bunu başaracağına inanıyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte, kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edelim. "diye konuştu.

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