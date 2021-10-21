Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Küçük Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili ve Bilgi İşlem Şube Müdürü Muhammed Yunus Taş katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Sanayi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeliyiz. Bu hususta öncelikle tedbirlere uymamız ve aşımızı olmamız gerekiyor. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarımızın bir an evvel aşı olmalarının da gerekliliği ortada. Çünkü şu anda gençlerimiz ve çocuklarımız arasında çok yayılıyor maalesef. Bunu durdurabilmek için öncelikle tedbirlere hassasiyetle uymamız ve mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor. "diye konuştu.

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