Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Hasan Çenet Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili ve Bilgi İşlem Şube Müdürü Muhammed Yunus Taş katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu bütün alanları, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu mücadelede mutlaka tedbirlere uyarak, aşılarımızı yaptırarak sonuç alabileceğimizin farkındayız. Özellikle eğitim öğretimin aksamaması için 12 yaş ve 12 yaş üzerindeki çocuklarımızın aşılarının yapılması bu mücadelede çok önem arz ediyor. Dolayısıyla öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin bu hususa önem vermeleri, öğrencilerimizin aşılarını yaptırmaları eğitim öğretimin devamı açısından gerekli. İnşallah bu mücadeleyi, hep beraber tedbirlere uyarak, bir an evvel aşılarımızı olarak sonuçlandıracağız. "diye konuştu.

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