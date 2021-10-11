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Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Gebeli Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Karaçay Mahallesindeyiz, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Tedbirlere uymaya devam etmemiz ve aşılarımızı olmamız bu mücadelede çok önemli. Özellikle şu dönemde, okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilebilmesi için aşılama bu mücadelede çok önemli. 12 yaş üzeri çocuklarımız aşılarını yaptırabiliyor. Eğitim öğretimin aksamaması için 12 yaş ve 12 yaş üzerindeki çocuklarımızın aşılarını yaptırmaları hususunda öğrenci velilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri bu mücadeleye çok önemli bir katkı sağlayacaktır. "dedi.

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Haber: Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor - Haberler
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