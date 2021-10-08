Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Kurtuluş Mahallesi 7017 Sokak boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Osmaniye'mizin Kurtuluş Mahallesindeyiz, vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Mutlaka tedbirlere uyulması gerektiğini ve aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşısını olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Biliyoruz ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı aşı olmayan vatandaşlarımız, korona virüse yakalananların çok büyük bir kısmı yine aşı olmayanlar. Aşının koruduğu bir gerçek. Aşı olup hayatını kaybedenlerde, başka rahatsızlıkların olduğunu, birçok rahatsızlığın birleşmiş olması sebebiyle aşının belki etkili olamadığını görüyoruz ama genel anlamda aşının çok koruyucu olduğu açık. Dolayısıyla biz mutlaka aşılarımızı olalım. Aşılama sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımızın da bu süreci bir an evvel tamamlamasının çok gerekli olduğuna inanıyorum. "dedi.

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