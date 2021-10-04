'COVID-19'la Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi' Projesi Kapsamında Alınan Genom Sekans Cihazının Tanıtımı Gerçekleştirildi - Haberler
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"COVID-19'la Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi" Projesi Kapsamında Alınan Genom Sekans Cihazının Tanıtımı Gerçekleştirildi

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Dışişleri Bakan Yardımcı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye-AB mali işbirliği kapsamında, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2016 programlama yılı altında yürütülen "COVID-19'la Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında alınan "Genom Sekans Cihazı"...

Dışişleri Bakan Yardımcı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye-AB mali işbirliği kapsamında, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2016 programlama yılı altında yürütülen "COVID-19'la Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında alınan "Genom Sekans Cihazı" tanıtımı törenine katılım sağladı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı anılan etkinlikte yaptığı konuşmada AB fonlarıyla temin edilen söz konusu cihazın, COVID-19 başta olmak üzere, salgınlara mücadelede Sağlık Bakanlığımıza yapacağı katkının önemine değindi.

Proje Sağlık Bakanlığı'nın başta COVID-19 olmak üzere potansiyel salgın tehditlerine karşı tarama, teşhis ve tedavi kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Toplam 5, 3 milyon avroluk bütçeye sahip projeyi, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 22 Aralık 2020'den beri birlikte yürütmektedir.

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Haber: 'COVID-19'la Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi' Projesi Kapsamında Alınan Genom Sekans Cihazının Tanıtımı Gerçekleştirildi - Haberler
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