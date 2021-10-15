Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız - Haberler
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Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Sağlık

Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız Erzincan İl Sağlık Müdürü Hirik: "Okul çağındaki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var" Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

ERZİNCAN (İHA) - Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız

Erzincan İl Sağlık Müdürü Hirik: "Okul çağındaki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var"

ERZİNCAN - Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, aşılamada yaş grubunun düşmesiyle aşıya talebin de azaldığını ve bunun büyük oranda pozitif vakalara yansıdığını belirterek, "Özellikle, okul çağında ki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var. Covid-19 servisini gezdiğimizde yüzde 90'ı aşısız veya tam aşılı olmayanlar" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Covid-19'la mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı noktalarında kurulan aşı stantları, mobil aşı ekipleri ve sağlık tesislerinin tümünde vatandaşlara randevu şartı aranmaksızın Covid-19 aşısı uygulanıyor. Gençlerin, özellikle okul çağında ki çocuklarımızın aşı konusunda daha duyarlı olmalarının gerektiğini söyleyen Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yaş haddinin indikçe aşı olma talebinin de azaldığını belirtti.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik açıklamasında; "Başhekimimiz ile birlikte Covid servislerine ve Covid yoğun bakımlarını gezdik. Yatan hastalarımızın çok büyük bir kısmı, yarısından fazlasının aşısız olduğunu söyleyebilirim. Hatta bugün gezdiğimiz serviste 18 hastanın 17'si aşısızdı, aşı olmadıklarını bize söylediler. Şu süreçte gördük ki; aşının tam bir koruyuculuğu var. Pandemiden çıkışımız kesinlikle aşı. Şuana kadar ki pozitif vakalarımızın, ya eksik aşılı olanlar ya da aşısızların olduğunu görüyoruz. Yaş grubunun düştüğünü siz de görüyorsunuz, biz de gördük. Özellikle okul çağında ki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var. Şuan için uyguladığımız rehberde 12 yaş üzerindeki tüm okul çağı çocuklarına aşı yapabiliyoruz. 12 ve 18 yaş arasında anne baba e-Nabız'dan onay verdiği anda randevusuz ilimizin tüm sağlık tesislerinde aşılama yapılabiliyor. Gençlerimizin, özellikle okul çağında ki çocuklarımızın aşı konusunda birazcık daha hassasiyet göstermelerini, kendi sağlıkları için ve daha önemlisi toplum sağlığı için, halk sağlığı için anne babalarının, büyüklerinin sağlığı için aşı olmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Erzincan'da ki aşılama yüzdelerine de değinen Hirik, "İlimizde 2. doz aşı oranlarında şuan da yüzde 68 bandına geldik. İlk dozda ki aşı oranımız yüzde 83-84 bandındadır. Bizim hedefimiz yüzde 100. Tüm halkımızın aşılanarak, tüm halkımızın sağlığını korumak. İnşallah o günleri de TURKOVAC ile birlikte göreceğiz" dedi.

Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız

Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız

Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız

Covid-19 hastalarının yüzde 90'ı aşısız
İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Son Dakika Haberleri
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