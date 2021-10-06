Covid-19 hastalarına zoom üzerinden online terapi

KARAMAN (DHA) - PANDEMİNİN başından itibaren Covid-19 hastaları ve yakınlarına zoom üzerinden online terapi yapan Psikolog Şenel Karaman, acı çekerek öleceğini düşünen ve geride bırakacakları için kaygılanan danışanlarının olduğunu söyledi. Karaman, "Yoğun bakımda, her tarafında tüpler takılıyken çalıştığımız vakalar oldu. Cep telefonunu hemşireler tutuyordu. Konuşmakta, sesini çıkarmakta zorlanıyorlardı. Onlara online psikolojik destek verdik ve bu destekler işe yaradı" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle insanların Ruh Sağlığı da ciddi bir şekilde etkilendi. Virüse yakalananlar dışında hasta yakınları ve sağlık çalışanları da koronavirüs nedeniyle bazı kaygı sorunları yaşamaya başladı. Bu konuda sorun yaşayanlara destek olmak amacıyla harekete geçen Psikolog Şenel Karaman, Covid-19 hastaları ve yakınlarına zoom üzerinden ücretsiz online terapi ile destek vermeye başladı. Psikolog Karaman, acı çekerek öleceğini düşünen ve geride bırakacakları için kaygılanan danışanlarının olduğunu söyledi. Karaman, "Yoğun bakımda, her tarafında tüpler takılıyken çalıştığımız vakalar oldu. Cep telefonunu hemşireler tutuyordu. Konuşmakta, sesini çıkarmakta zorlanıyorlardı. Onlara online psikolojik destek verdik ve bu destekler işe yaradı" dedi. Online çalışmanın avantajları yanında dezavantajları da olduğunu belirten Karaman, "En büyük mesele danışanların nereden bağlanacakları oldu. Yaşadıkları ev kalabalık bir ev ise konuşmaların duyulmasını istemeyenler dışarı çıkıp arabasının içinden bağlandı. Gece yarısı parkta elinde telefonla bağlananlar oldu. Herkesin evden gitmesini bekleyenler de oldu" diye konuştu.