Covid-19 Çalışmasına Birincilik Ödülü

Üniversitemiz Tıp Fakültesi araştırmacılarının çalışmaları, 2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi'nde birincilik ödülünü aldı.

"Covid-19 Enfeksiyon Etkeninin Postmortem Süreçte Pozitif Kalma Süresinin Tespitine Dair Bir Pilot Çalışma" başlıklı proje, 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Dr. Yeşim Gök tarafından sunulan çalışma, Adli Tıp alanında "Sözel Bildiri Birincilik Ödülü"nü kazandı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Ünüvar Göçeoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı; Prof. Dr. Yasemin Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Alper Aksözek, Doç. Dr. Turhan Togan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Gürsoy, Dr. Öğr. Üyesi Burak Ekrem Çitil, Araş. Gör. Dr. Yeşim Gök ve Ecesu Ekinci'nin araştırmacı olarak yer aldığı çalışma, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından destekleniyor.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Ana Bilim Dalının yürütücülüğünde olan bu proje, Tıp Fakültesi Adli Tıp Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi Yoğun Bakım ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dallarının ortak çalışmasıyla ortaya çıktı.

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden hastalardan alınan virüs örnekleri üzerinde çalışılan bu proje ile virüsün postmortem (ölüm sonrası) pozitif kalım süresinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Kliniğinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda aynı zamanda Covid-19 virüsü ile ilgili araştırmacılara önemli veriler de sunulacak.

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