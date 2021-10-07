"Cosi Fan Tutte" operası İstanbul'da prömiyer yaptı

KADIKÖY, İSTANBUL (Bültenler) - Cosi Fan Tutte… Türkçeye "Bütün Kadınlar böyledir" olarak çevrilebilir. Mozart'ın ünlü operaları , "Figaro'nun Düğünü" ve "Don Giovanni" operalarının da libretto yazarı olan Lorenzo Da Ponte,"Cosi Fan Tutte" Operasının librettosunu da yazmıştır.

Mozart, operayı Fransız Devrimi zamanlarında yazmıştır ve ilk kezbestecinin ölümünden 1 yıl önce, 1790'da Viyana'da sahnelenmiştir.

Operada "Sadakat" kavramı ana temayı oluştururken, kadınların bağlılığını sınamak isteyen erkeklerin nasıl gülünç duruma düştükleri işlenmektedir. Eserde , komedi ve dramanın ustaca ayarlanmış dengesi görülebilmektedir.

İtalyanca seslendirilenCosi Fan Tutte operasının konusu şu şekilde;İki asker, Ferrando ve Guglielmo nişanlılarının (Dorabella ve Fiordiligi) sonsuza kadar sadık kalacağını iddia etmektedir. Don Alfonso tartışmaya katılır ve bu iki kadının (tüm kadınlar gibi) kararsız olduğunu bir gün içinde kanıtlayabileceğini iddia ederek Ferrando ve Guglielmo ile bahse girer…

Eserin sahne kurgusuSuat Arıkan tarafından gerçekleştirilirken, Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindekiİstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, küresel salgın şartları gereği sahnede yer aldı.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatılıyor.Sahne ve kostüm düzenleme Olcay Engin Kaymaz'a , ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait.

Temsillerde dönüşümlü olarak; Fiordiligi: Gülbin Günay/ Ayten Telek , Dorabella:Barbora Hitay/ Dilan Saka, Despina: Sevim Ateş/ Özlem Soydan , Ferrando: Caner Akın/ Ufuk Toker , Guglielmo: Caner Akgün/ Alper Göçeri , Don Alfonso: N. Işık Belen rol alıyorlar.

Cosi fan tutte ;8, 9, 10 Ekim 2021 tarihlerinde Kadıköy Bld.Süreyya Operası Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edecek.

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