Çorum'dan çalınan gübre makinası Merzifon'da bulundu

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait gübre serpme makinesi önceki gün çalındı. Mecitözü'nden çalınan makine kurulan jandarma özel timleri tarafından Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olduğu ifade edilen gübre serpme makinesinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kooperatif bahçesinden çalındığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Jandarma JASAT ve Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Çalınan gübre makinesinin bulunması için oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şüpheliler tarafından çalınan gübre makinasının kooperatif bahçesinden çekici yardımı ile alınarak Amasya istikametine götürüldüğü tespit edildi.

Amasya'da yürütülen araştırmalar sonucunda ise Merzifon ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm merkezinde çalınan gübre serpme makinesinin bir benzerinin bulunduğu tespit edildi. Kooperatif yetkililerini teşhis için Merzifon'a çağıran jandarma timleri yapılan incelemenin ardından geri dönüşüm merkezinde bulunan gübre serpme makinesinin kooperatif bahçesinden çalınan makine olduğu belirlenerek yetkililere teslim etti.

Çorum, Amasya ve Merzifon'da sürdürlen çalışmaların ardından gübre serpme makinesini kooperatif bahçesinden çalan şüphelinin kimliği belirlendi. Çorum il merkezinde yakalanarak gözaltına hırsızlık zanlısı sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM