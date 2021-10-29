Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı - Haberler
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Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

ÇORUM'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında efe kıyafetli ekiplerin zeybek gösterisi ilgi gördü.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında efe kıyafetli ekiplerin zeybek gösterisi ilgi gördü.

Çorum Valiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Kadeş Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasıyla başladı. Hitit Üniversitesi Jimnastik Kulübü öğrencileri ve halk oyunları ekibi gösteriler yaptı. Eti Anadolu Lisesi, Çorum Doğa Kulübü ve Atlıhan Spor Kulübü ekibinin efe kıyafeti giyip atlarla gelerek yaptığı zeybek gösterisi ise büyük beğeni topladı.


Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Çorum'daki kutlamalara atlarla gelen efeler zeybek oynadı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
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