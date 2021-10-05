Çorum'da 'üçüncü doz' aşı çağrısı - Haberler
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Çorum'da "üçüncü doz" aşı çağrısı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da

Çorum'da, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşılmasının ardındın, iki doz "Sinovac" aşısı yaptıranlara üçüncü aşıyı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Çorum'da, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşılmasının ardındın, iki doz "Sinovac" aşısı yaptıranlara üçüncü aşıyı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja göre, Çorum ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle Türkiye'de iki doz Kovid-19 aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 22'ye yükseldi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış, AA muhabirine, kentteki sağlık teşkilatının özveriyle çalıştığını, vatandaşların da Kovid-19 aşısına ilgi gösterdiğini ve böylelikle kentin "mavi" kategoriye geçebildiğini söyledi.

Vatandaşların tüm hastanelere ve aile hekimliği birimlerine başvurmaları halinde randevulu ya da randevusuz aşılarını aynı gün içinde olabildiklerini belirten Barış, ayrıca iş yerlerinde ve toplu çalışılan yerlerde iş gücü kaybını önlemek amacıyla mobil ekiplerce aşı uygulaması yapıldığını aktardı.

Vatandaşların aşıya en kolay şekilde ulaşması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Barış, "Oluşturulan çağrı merkezi sayesinde aşı olmayan veya ikinci doz aşı günü gelen vatandaşlar aranarak bilgilendiriliyor. Toplum sağlığı merkezlerince oluşturulan mobil aşı ekiplerince her gün köylerde ve zaman zaman şehrin farklı noktalarında yerinde aşı uygulaması yapılıyor." dedi.

Velilerden talep gelmesi ve okul yönetimlerinin organizasyonunda okullarda da aşı uygulaması yapabildiklerini anlatan Barış, şöyle devam etti:

"20 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 80'in üzerinde. Salgının etkilerinden kurtulabilmek için artık okul çağındaki çocuklarımızın da bir an önce aşılanmaları gerekiyor. 15-19 yaş grubun aşılanma oranımız yüzde 55, 12-15 yaş grubunda ise daha düşük. Aşı hakkı henüz tanımlanmamış 12 yaş üzeri çocukları için ebeveynleri, e-Nabız sistemi üzerinde talep oluşturup aşı haklarını tanımlatabilirler."

Barış, üçüncü doz aşı sırası gelen vatandaşlara da çağrı yaparak, "Daha önce iki doz Sinovac yaptırmış, öncelikle 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlardan başlamak üzere mutlaka üçüncü doz aşılarını olmaları gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyoruz.???????" ifadesini kullandı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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