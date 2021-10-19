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Çorum'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

AA / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel
Çorum'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Başpınar köyünde ikamet eden Abdullah Bayrak'ın (88), Çağlıca mevkisinde traktörün altında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bayrak'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Emrah Akıllı - Son Dakika Haberleri
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