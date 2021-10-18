Çorum'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Çorum'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'um Kargı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'um Kargı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Hızarcı'nın kullandığı 34 UY 2342 plakalı otomobil, Gölet köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Nazife Hızarcı hayatını kaydetti.

Yaralanan sürücü Ahmet Hızarcı, eşi Keziban Hızarcı ve babası Cemil Hızarcı 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı

İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title