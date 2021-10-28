Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni, bataklığa batmış halde bulundu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni, bataklığa batmış halde bulundu.

Palabıyık köyünde dün yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 88 yaşındaki Hüseyin Durdu'nun bulunması için köy çevresinde jandarma, Afad ve AKUT ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Durdu'nun cansız bedeni, köy yakınlarındaki bataklığa batmış halde bulundu.

AFAD görevlilerince çıkartılan Durdu'nun cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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