Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'na kütüphane kurulacak

ÇORUM (AA) - Çorum Kardeş Barış Meydanı'nda belediyeye ait binanın, kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, binanın devredilmesiyle ilgili protokol imzaladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çiftçi, Hasan Paşa Halk Kütüphanesi'nin Kadeş Barış Meydanı'ndaki yeni binaya taşınacağını belirtti.

1963 yılından bu yana hizmet veren Hasan Paşa Halk Kütüphanesi binasının ekonomik ömrünü tamamladığına dikkati çeken Çiftçi, "Mevcut kütüphane binasının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, artan ihtiyaçlara uygun ek mekanlar oluşturulması konusunda çalışmalar yapılmış ancak binanın ekleme ve değişikliklere uygun bulunmadığı, ekonomik ömrünü tamamladığı sonucuna ulaşıldığından bu alana yeni bir kütüphane binası yapılmasının daha uygun olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni bina yapılıncaya kadar okuyucu hizmetlerinin devam edebilmesi için merkezi konumda, kolay ulaşılabilecek, geçici bir bina arayışına girildiğini aktaran Çiftçi, "Belediyemize ait Kadeş Barış Meydanı'nın içerisinde bulunan binanın üst katının Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze tahsis edilmesi Sayın Belediye Başkanımızın takdirleri ile uygun görülmüştür. Protokol ile Kadeş Meydanı'nda belediyeye ait binanın kuzey blok üst katı 15 yıllığına kütüphane olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, bina tahsisinden ötürü Başkan Aşgın'a teşekkür etti. ???????