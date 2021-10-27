Çorum'da iki ev yandı - Haberler
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Çorum'da iki ev yandı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da iki ev yandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Seki köyünde Ömer Barbar ile Metin Berber'e ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen Osmancık Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında iki kerpiç ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum'da iki ev yandı

Çorum'da iki ev yandı

Çorum'da iki ev yandı

Çorum'da iki ev yandı

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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