Çorum'da huzur ve güven uygulamasında 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce bir araçta 100 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 14 bin 400 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde denetim yaptı.

Uygulama kapsamında kontrol noktasında durdurulan bir araçta 100 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 14 bin 400 gümrük kaçağı makaron bulundu.

Araç sahibi gözaltına alınırken, kaçak ürünlere de el konuldu.