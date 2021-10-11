Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

Çorum'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların hafta sonlarında yoğun olarak kullandıkları bağ-bahçe ve hobi evleri ile Piknik, mesire alanlarında hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Son olarak merkeze bağlı Yakuparpa köyü Kuşören mahallesinde, 3 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Jandorma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari faaliyetler 1 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 4 adet av tüfeği, 6 adet bakır kazan, 2 adet bakır leğen,1 adet bakır semaver, 2 adet bakır kova ele geçirilirken geçmiş dönemlerde jandarma bölgesinde evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Pınar Deniz Nihal Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Ozan Tufan Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 18:33:45. #1.17#