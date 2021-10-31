Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama - Haberler
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Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

ÇORUM'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği lokalinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı kavga ile ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

ÇORUM'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği lokalinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı Kavga ile ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Olay, 27 Ekim'de Yavruturna Mahallesi'ndeki Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nin lokalinde meydana geldi. Lokalde kişiler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada tabanca ile vurulan Cihan Kanbur (40) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Semih Özçelik (16), Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ihbar üzerine olay yerine yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Semih Özçelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Özlem ve Muhammed Yücel'in tedavileri sürüyor.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Çevrede güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri belirleyen ekipler, kavgaya karıştıkları iddiasıyla S.A., M.Ö., H.A., S.Ö., U.S., S.T., H.İ.D., F.Ç., Ş.İ.Ş. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 7 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen Ş.İ.Ş., S.T., ve F.Ç. serbest bırakılırken, S.A., M.Ö., H.A., U.S., H.İ.D. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler B.Ö., S.Ç. ve M.T.T.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
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