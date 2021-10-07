Çorum'da 5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da 5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da 5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Çorum'da 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, son aylardaki motosiklet hırsızlığı olayları üzerine Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda Çiriş 1. Sokak üzerinde boş arsada şüpheli İbrahim G. (26) tarafından park edilmiş halde 5 adet motosiklet ele geçirilirken ve şüpheli şahısta çalıntı motosikletlerle birlikte yakalandı.

Ele geçirilen motosikletlerden 2'si sahiplerine, 1 tanesi de Jandarma bölgesinde hırsızlık olayına karıştığı için Jandarma'ya teslim edildi. Çalıntı motosikletlerden ele geçirilen 2'sinin ise şasi numaraları kazındığından motor kimliği tespit çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
3 kilometre yol gitti! Eşiyle tartışan adam, kalenin tepesine çıkıp intihar etmeye kalkıştı

3 kilometre yol gitti! Eşiyle tartışan adam, kalenin tepesine çıkıp intihar etmeye kalkıştı

 Uyurken dehşeti yaşadı! Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı

Uyurken dehşeti yaşadı! Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı

 Husumetlisini bıçaklayarak öldüren şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de bacaklarından vurdu

Husumetlisini bıçaklayarak öldüren şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de bacaklarından vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Amelia Hamlin Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ersun Yanal Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çorum'da 5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:07:59. #1.17#