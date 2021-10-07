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5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da 5 motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da 5 motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kunduzhan Mahallesi'ndeki boş arsada bir süredir park halinde bulunduğu ihbarı yapılan 5 motosikletle ilgili inceleme başlattı.

İncelemede, çalıntı ihbarı yapıldığı belirlenen motosikletleri arsaya İ.G'nin (26) bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında el konulan motosikletlerden 2'si incelemenin ardından sahipleri İsa Kayakuşu ve Mert Dural'a teslim edildi.

Kayakuşu, çalınan motosikletinin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Motosikletlerden 2'sinin şasi numarasının silinmesinden dolayı sahiplerinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, diğer motosikletin de İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.

5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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