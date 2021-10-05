Çorum'da 5 bin 750 ton kömür dağıtılacak - Haberler
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Çorum'da 5 bin 750 ton kömür dağıtılacak

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 5 bin 750 ton kömür dağıtılacak

Çorum'da yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 5 bin 750 ton kömür yardımı yapılacağı bildirildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 5 bin 750 ton kömür yardımı yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kent merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür dağıtımına başlandığı belirtildi.

Kent merkezindeki Bahçelievler, Gülabibey, Kale ve Mimarsinan mahallelerinde dağıtımların tamamlandığının aktarıldığı açıklamada, "Karakeçili, Yavruturna ve Yeniyol mahallelerinde dağıtıma devam edilmektedir. Kış mevsimi gelmeden ekim ayı sonu itibariyle tüm mahalle ve köylerde dağıtımın yapılması planlanmakta olup bu kapsamda, 4 bin 100 haneye toplamda 5 bin 750 ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çorum'da 5 bin 750 ton kömür dağıtılacak - Haberler
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