Çorum'da 3 metre yüksekten okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da 3 metre yüksekten okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 3 metre yüksekten okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum'da demir parmaklıkları kırıp 3 metre aşağıdaki yüksekokul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da demir parmaklıkları kırıp 3 metre aşağıdaki yüksekokul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Gazi caddesinden Çevre Yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 19 UH 302 plakalı otomobil, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kavşağından Fatih caddesi istikametine dönmek isterken Oğuzhan Verdi'nin kullandığı 19 UC 600 plakalı otomobile çarptıktan sonra demir parmaklıkları kırıp, yaklaşık 3 metre aşağıdaki yüksekokul bahçesine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin devrildiği bahçeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da 3 metre yüksekten okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum'da 3 metre yüksekten okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum'da 3 metre yüksekten okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti

Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title