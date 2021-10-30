Çorum'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

Çorum'da bir derneğe ait lokalde çıkan, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir derneğe ait lokalde çıkan, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yavruturna Mahallesi'ndeki bir derneğe ait lokaldeki silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının beyanları ile güvenlik kameralarını izleyerek zanlıları belirleyen ekipler, kavgaya karıştıkları iddiasıyla S.A, M.Ö, H.A, S.Ö, U.S, S.T, H.İ.D, F.Ç, Ş.İ.Ş ve M.B'yi gözaltına aldı. B.Ö, S.Ç ve M.T.T'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 7 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.İ.Ş, S.T, ve F.Ç serbest bırakılırken, S.A, M.Ö, H.A, U.S, H.İ.D. ve M.B. tutuklandı.

-Olay

Çorum'da 27 Kasım'da gece geç saatlerde Yavruturna Mahallesi'ndeki bir derneğe ait lokalde çıkan kavgada Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) silahla vurularak ölmüş, ağır yaralanan Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince 'Namus için yaptım' diye cevap verdi

Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince "Namus için yaptım" diye cevap verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title