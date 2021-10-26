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ÇORUM'DA 2 AHŞAP EV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında 2 katlı 2 ahşap ev kül oldu.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında 2 katlı 2 ahşap ev kül oldu. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Seki Köyü'nde Metin Berber ile kuzeni Ömer Berber'e ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuları itfaiye ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Köye gelen ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan 4 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

ÇORUM'DA 2 AHŞAP EV YANDI

ÇORUM'DA 2 AHŞAP EV YANDI

ÇORUM'DA 2 AHŞAP EV YANDI

ÇORUM'DA 2 AHŞAP EV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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