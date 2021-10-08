Çorum'da 14 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi

ÇORUM (İHA) - Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında durdurulan bir araçta gümrük kaçağı sarma sigaralık kıyılmış tütün ile çok sayıda gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan adli aramada 100 kilo çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı sarma sigaralık kıyılmış tütün ile 14 bin 400 adet çeşitli markalardalar da gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirildi.

Araç sahibi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalef suçundan adli işlemlem başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

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