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Çorum'a hayvan hastanesi yapılacak

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'a hayvan hastanesi yapılacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte hayvan hastanesi yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte hayvan hastanesi yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Aşgın, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, belediye olarak kentteki insanlar kadar hayvanlardan da sorumlu olduklarının bilincinde çalıştıklarını belirtti.

Hayvanlara yönelik çalışmaları yalnızca kanun emrettiği için değil, insani görev olarak gördüklerini için yürüttüklerini belirten Aşgın, "Biz bunu ibadet aşkıyla, muhabbetle yapıyoruz. Bu bizim belediye olarak görevimiz ama burada hayvan haklarıyla ilgili hiçbir karşılık beklemeden çalışan arkadaşlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Sırf Allah rızası için sırf doğru bildiğini yapıyor olmak için gece gündüz çalışıyorlar, bizi de çalıştırıyorlar." dedi.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de fedakarca çalıştığına işaret eden Aşgın, "Gecenin bir yarısı bir güvercinin kanadı çam ağacının dalına sıkışsa, bir kedinin ayağı bir kapıya sıkışsa ekiplerimiz gidiyor, kurtarıyoruz." diye konuştu.

Çorum Belediyesinin birçok alanda örnek işler yaptığının altını çizen Aşgın, şöyle devam etti:

"Hayvan hakları ve bakımı konusunda da örnek işler yapıyoruz. İlklerin öncüsü olarak çok daha fazlasını yapmamız lazım. Darda kalmış, yalnızca sokak hayvanları değil, kanadı kırılan akbabalar, ayağı kırılan tilkiler, su kuyusuna düşen kurtlar bize emanet. Bu bilinçle, ibadet aşkıyla onlara koşuyoruz. Artık geldiğimiz noktada veteriner işlerinde dar kapsamda verdiğimiz işleri artık bir hayvan hastanesine dönüştüreceğiz. Proje aşaması tamamlanmak üzere. İnşallah devletimizin de destekleriyle belediyemizin katkılarıyla aynı anda birkaç ameliyathanede hayvanların ameliyatının yapılabileceği, onların yatılı olarak iyileşinceye kadar kalabilecekleri, röntgenden MR'a kadar her türlü imkanı barındıran hastane için düğmeye bastık. Projesi bitmek üzere. Meclisten de geçirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte, bu bölgede uygun bir yere, merhametin, kardeşliğin merkezi dediğimiz şehrimizde hayvan hastanesiyle hayvanlar için çok daha büyük, etkin ve verimli çalışmalar yapacağız."

Aşgın, konuşmasının ardından törene katılan öğrencilerle Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanları ziyaret etti.

Törende ayrıca öğrencilere sokak hayvanlarına vermeleri için mama dağıtıldı.

Çorum'a hayvan hastanesi yapılacak

Çorum'a hayvan hastanesi yapılacak

Çorum'a hayvan hastanesi yapılacak

Çorum'a hayvan hastanesi yapılacak

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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