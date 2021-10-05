Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

ÇORUM, iki doz koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i aşarak 'mavi' kategoriye girdi.

TEKİRDAĞ (DHA) - ÇORUM, iki doz koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i aşarak 'mavi' kategoriye girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı duyuruya göre, Çorum ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle Türkiye'de iki doz Covid-19 aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 22'ye yükseldi. Koca'nın açıklaması Çorum'da memnuniyetle karşılandı.

Çocuklarının hastanede çalıştığını söyleyen Ahmet Güler "Yoğun bakımda yatanlar 'Keşke aşılarımızı olsaydık' diye bağırıyorlar. Ben herkesin aşı olmalarını istiyorum, bu konuyla alakalı 'bana ne' demesinler. Benden ona, ondan ona derken konu bu hale geliyor. 'Keşke' demeden aşılarını olsunlar" dedi.

Aşılarını eksiksiz olarak olduğunu belirten Yüksel Al ise, "Herkesin aşı olmasını istiyorum, kimsenin başkasına zarar vermesini istemiyorum. Bu aşı karşıtlarının amacı nedir ben hiç anlamıyorum. Herkes aşısını oluyor da onlar neden olmuyor? Bu kişiler başkasının sağlığı ile neden oynuyorlar? Böyle insanları başta alışveriş yerleri dahil hiçbir yere almayacaklar, bu kişiler benim sağlığım ile oynayamazlar. Aşı olanlar insan değil mi?" ifadelerini kullandı.

'ÇAĞIRSINLAR BİR DAHA AŞI OLURUM'

Vaka sayılarındaki artışın çok belirgin olduğunu belirten Bayram Gün, "Ben bugüne kadar üç aşı oldum, çağırsınlar bir daha aşı olurum. Pek çoğu aşı olmamak için direniyorlar. Gelmişler 60-70 yaşına, aşı olmak istemeyenler var. Aşılarını olsunlar. Bakın hastaneler dolup taşıyor" dedi.


Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanlığı iki doz BioNTech yaptıranların 3. dozu olması için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı iki doz BioNTech yaptıranların 3. dozu olması için harekete geçti

 Okullarda PCR testi dönemi başladı! İşte uygulamanın startının verildiği 10 pilot il

Okullarda PCR testi dönemi başladı! İşte uygulamanın startının verildiği 10 pilot il

 Korona kadar tehlikeli! 'Grip salgını gelecek' diyen profesör en riskli 3 grubu işaret etti

Korona kadar tehlikeli! "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu işaret etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Stefan Kuntz Marcao Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:40:43. #1.12#