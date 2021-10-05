Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi

TEKİRDAĞ (DHA) - ÇORUM, iki doz koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i aşarak 'mavi' kategoriye girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı duyuruya göre, Çorum ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle Türkiye'de iki doz Covid-19 aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 22'ye yükseldi. Koca'nın açıklaması Çorum'da memnuniyetle karşılandı.

Vaka sayılarındaki artışın çok belirgin olduğunu belirten Bayram Gün, "Ben bugüne kadar üç aşı oldum, çağırsınlar bir daha aşı olurum. Pek çoğu aşı olmamak için direniyorlar. Gelmişler 60-70 yaşına, aşı olmak istemeyenler var. Aşılarını olsunlar. Bakın hastaneler dolup taşıyor" dedi.