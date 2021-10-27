Çorlu İlçesi Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi gereğince, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında "Muhtarlarla Buluşma Toplantısı" Çorlu ilçemizde yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; "Pandemiden önce her ilçe ziyaretinde sizlerle bir araya gelip sıkıntılarınızı dinliyorduk. Bazılarını çözebiliyorduk, bazılarını Ankara'ya iletiyorduk. Çözme gayreti içerisinde oluyorduk, kurumlarımızla irtibatları sağlıyorduk ama pandemiden dolayı muhtar toplantılarına bir süre ara verdik. Tabi fiziki olarak bu yoksa telefonlarımız her zaman açık, kalabalık olmaksızın gelen tüm arkadaşlarımızla görüştük. Problem varsa, çözme gayretinde bulunduk. Artık pandeminin kuralları belli. Bilim insanlarımızın aldıkları tedbirlere bizlerde uyuyoruz. Bunların en önemlileri maske mesafe ve hijyen. Buna bütün insanlarımızın mutlaka çok dikkat ettiğini biliyoruz. Bu önemli ama bunun yanında aşılar çok önemli. Hangi aşılarımızı kullanmamız gerektiğini değerli tıpçılarımıza da sorabilirsiniz. ya da dışarıdan edindiğimiz bilgi ile hangi aşıdan olmak istiyorsanız onlardan olabilirsiniz. Bunun yanında Turkovac'ta devreye giriyor. Faz-3 çalışmaları devam ediyor. İnşallah kendi aşımızı üreteceğiz. Böylece yurt dışına da hem döviz gitmemiş olacak, hem de ben aşı vermiyorum denilirse iyi bizde kendi aşımızı kullanırız diyebilme lüksüne sahip olacağız.

Tabi ki bugünkü toplantıda sizleri dinleyeceğiz işin aslı. Kim ne istiyorsa ne kadar konuşmak istiyorsa onları dinleyeceğiz ve bizim düzeltebileceğimiz şeyler varsa onları yapacağız, başka kurumları ilgilendirenler varsa onları da not alıp o kurumları bilgilendireceğiz. Daha olmadı Tekirdağ içinde çözemeyeceğimiz şey olursa onları da Ankara'ya bildireceğiz. Kurumların bu yönde bütçe ayırması için gayret edeceğiz. Geçmiş Muhtarlar gününüzü kutluyorum. " dedi.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra; Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıkoğlu ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda Muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Yıldırım'a ilettiler.

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