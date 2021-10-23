Çorlu'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Çorlu'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Reşadiye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Y.T.'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek buldu.

Cemaliye Mahallesi'nde de denetimlerde bulunan polis, şüpheli Y.A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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