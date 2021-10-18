Çorlu'da asayiş - Haberler
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Çorlu'da asayiş

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüpheli 2 kişiyi durdurdu.

Şüpheliler İ.C ve C.D'nin üzerinde yapılana aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 12 dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, polis merkezi amirliğine götürüldü.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobilin Hıdırağa Mahallesi'ne uyuşturucu getireceği bilgisini aldı.

Mahalle üzerinde konuşlanan ekipler, bir süre sonra aracı durdurarak incelemeye aldı.

H.Y.'nin kullandığı araçta 47 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 875 lira ele geçirildi.

Sürücü H.Y. ile yanında bulunan E.S. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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