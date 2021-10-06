Çorlu'da asayiş
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, metruk bir evde 75 gram eroin ele geçirildi.
Polis, bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
– Çorlu'da 2 şüpheli gözaltına alındı
Şeyhsinan Mahallesi'nde E.C.U. idaresindeki otomobili durduran polis, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş 34 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili E.C.U. ve O.S. gözaltına alındı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri