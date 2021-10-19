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Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kırklareli İş Voleybol Takımı'nı 3-1 yendi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kırklareli İş Voleybol Takımı'nı 3-1 yendi.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Çorlu ekibi, 22-25, 25-18, 23-25 ve 24-26'lık setlerle kazandı.

Aldığı galibiyetle ilk hafta hanesine 3 puan yazdıran ÇBSK, ligde aynı puan ve averajla 5'inci sırada yer alırken, ligdeki ikinci maçında evinde Silivri Çağrıbey ile karşılaşacak.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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