"Çorlu Aysel Öğücü-Lila Öğrenim Birimi" Açılış Töreni Gerçekleştirildi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfi arasında imzalanan 28. 12. 2018 tarihli protokolün 4. maddesinde; "Öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) arasında il/ilce Milli Eğitim Müdürlükleri ve bunlara bağlı eğitim kurumlarının yürüteceği işbirliğinin çerçevesini belirleyerek TEGV'in Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen temel eğitime destek ve katkı sağlamaya yönelik programlarını ve etkinliklerini, il/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda, ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri ve Ateşböceği Öğrenim Birimlerinde, çalışanları ve gönüllüleri aracılığı ile ilköğretim çağındaki çocukların istifadesine sunmaktadır. " denilmektedir.

Bu kapsamda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfi-Lila Grup İş Birliği ve Öğücü ailesi tarafından Çorlu ilçemize kazandırılan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından 20 Kasım 2018 tarihinde İlimiz Süleymanpaşa ilçemizde açılan Tekirdağ Fibria Öğrenim Birimi'nin bir benzeri olan, "Çorlu Aysel Öğücü-Lila Öğrenim Birimi"nin Açılış Töreni, Vali Aziz Yıldırım, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Alpay Türkkan, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Lila Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başladı.

Ardından TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, Lila Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt bir konuşma yaptılar.

Ardından konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Alpay Türkkan bir konuşma yaptı.

Şube Müdürü Alpay Türkkan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli Hazirun. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk "En önemli ve birinci görevimiz Milli Eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. " demiştir. Eğitim bir sistem ve toplumsal bir olgudur. Bu olguyu sistem haline dönüştüren ve dönüştürenler doğru bir şekilde analiz edenlerdir. Eğitim, kültür, din ve ekonomik hayat dahil toplum hayatını şekillendirir ve bütünleştirir. Topyekun bir kalkınma için en önemli yatırım eğitimdir. Bugünümüzün çocukları biliyoruz ki geleceğimizin öğretmenleri hukukçuları ve yöneticileridir. Bizim görevimiz devraldığımız emaneti en güzel hali ile devretmektir. Bakanlığımız çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için üst düzey çaba göstermektedir. Hayırsever vatandaşlarımız ve Sivil toplum kuruşlarımız tarafından gerçekleştirilen bu tür yatırımlar çok kıymetlidir. Bu vesile ile açılışını yaptığımız eğitim biriminin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Ardından konuşan Vali Yıldırım; "Böyle güzel bir açılış, böyle güzel bir sebep bu ortamı oluşturan herkese çok teşekkür ediyorum. Eğitim Gönülleri Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların bir meyvesini daha görüyoruz burada. Değerli merhume annelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Anneler çok kıymetli ama evlatları eğer böyle hatırlanacak bir şey yapıyorsa o zaman o annelerimizi bir kere daha baş tacı etmişiz demektir. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiği için tekrar merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Günümüzde eğitim her şeyden önemli, her şeyin başı. Eğitim dünyasında biz de varız diyebilmek için eğitimi en yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Devlet olarak pek çok şey yapıyoruz. Okullar yapıyoruz öğretmenler atıyoruz, okulların donanımlarını temin ediyoruz ama bununla birlikte diğer yandan vakıflarımız derneklerimiz iş adamlarımız, ailelerimiz bu konuda kendilerini sorumlu görüp destek veriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum.

Gerek Tekirdağ'da gerekse cennet vatanımızın başka yerlerinde eğitime destek olan pek çok hayır seve r görüyoruz. Hepsi hakikaten tebriki hak ediyor. Ben bir kez daha Öğücü ailesine teşekkür ediyorum. Bu açılışlar inşallah başka açılışlarımızı vesile olur, hayırseverlerimizi, derneklerimizi vakıflarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı bu yönde yatırımlar yapmaya sevk eder diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından hediye taktimi yapıldı. Kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi sonrasında öğrenim birimi Vali Yıldırım, protokol üyeleri, hayırsever Murat Öğücü tarafından gezildi.

Proje hakkında: Öğrencilerin okul zamanları dışında "Çorlu Aysel Öğücü-Lila Öğrenim Birimi"nde düşler atölyesi, algo dijital kodlama, fen, matematik, İngilizce, allianz motto hareket, okuyorum oynuyorum ve drama etkinliklerinde bulunacaklardır.

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