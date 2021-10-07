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CORENDON, MURATPAŞA BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ANA SPONSORU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CORENDON Airlines, Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldu.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - CORENDON Airlines, Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldu. Lansmanda konuşan Corendons Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 'Bu işbirliğinin hem Türk sporunun gelişimi hem çocuklarımızın sporla barışması noktasında büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Spor kulüplerine verdiği destekle Türk sporunun gelişimine ve spor kültürünün genç nesillere aktarılmasına katkıda bulunan Corendon Airlines, operasyon merkezi olan Antalya'da yeni bir sponsorluk anlaşmasını hayata geçirdi. Daha önce Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın ana sponsorluğunu üstlenen Corendon Airlines, 2021-2022 sezonu itibariyle faaliyetlerine başlayan Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldu.

Lara'da bir otelde gerçekleşen sponsorluk lansmanına Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Yılmaz, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Kaptanı Zehra Tönge, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takım Baş Antrenörü Eyüp Emin İmen, Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve basın mensupları katıldı.

CORENDON, ÖNCE HENTBOL ŞİMDİ DE VOLEYBOL TAKIMINA SPONSOR

Yıldıray Karaer, uzun süre kadın hentbol takımına sponsorluğuna ek olarak kadın Voleybol takımına sponsorluğunu gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti. CorendonAirlines markasıyla Antalya merkezde spor kulüplerine ve özellikle kadın spor takımlarının sponsorluklar içerisinde özel bir yeri olduğunu söyleyen Karaer, 'Bu iş birliğinin hem Türk sporunun gelişimi hem çocuklarımızın sporla barışması noktasında büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Sporcularımızın hayallerini gerçekleştireceğine Antalya'yı en üst seviyede temsil edeceğine dair inancımız tam" dedi.

Başkan Ümit Uysal, Muratpaşa'da kitle sporlarını yaygınlaştırmak, 7'den 77'ye herkese spor yaptırmak, amatör spor branşların hemen hemen tamamında faaliyet göstermek, lokomotif olarak belirledikleri branşlarda da üst düzey liglerde etkili olmanın temel perspektifleri olduğunu söyledi. Uysal, '20 civarı branşta faaliyet gösteriyoruz. Çok geniş bir sporcu tabanımız var geliştirmek için faaliyetlerimize her gün biraz daha hız veriyoruz. Uzun yıllar hentbolda başarıdan başarıya koştuk. 2016'da Avrupa'nın 2 numaralı kupasında ilk dörde kalarak zirveyi yaşadık. Ligde farklı başarılar elde ettik. Bu yıl şehrimizde 2'nci bir takımın hentbolde faaliyet göstermesiyle voleybol gibi dünyada ilk 10'da olduğumuz, Avrupa'da ilk 5'te olduğumuz ayrı bir branşı lokomotif belirleme fırsatı yakaladık. Bütün Corendon ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sponsorluk lansmanındaki konuşmaların ardından imza töreni yapıldı. Daha sonra Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'yla toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

Corendon Airlines, sponsorluk anlaşması kapsamında takıma hem iletişim hem de tanıtım desteği sunacak.

CORENDON, MURATPAŞA BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ANA SPONSORU

CORENDON, MURATPAŞA BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ANA SPONSORU

CORENDON, MURATPAŞA BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ANA SPONSORU

CORENDON, MURATPAŞA BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ANA SPONSORU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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