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Çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi; çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Konu hakkında Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, çöp konteynırları koku ve bakterileri önlemek amacıyla köpükle yıkanarak temizleniyor. Çevre temizliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıyan ve belirli bir program dahilinde yapılan konteyner yıkama çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülürken, çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

Çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

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