Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak için almışlar

KONYA (DHA) - KONYA'da, biri, kağıt toplayıcısının yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlayan, diğeri de patlamaya hazır halde bulunan boru tipi el yapımı patlayıcılarla (EYP) ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Balıkçılık için kullanılan dinamit benzeri küçük ve etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şüphelilerin bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı belirlendi. İfadelerinde patlayıcı balık avlamak için aldıklarını öne süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'taki Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nin önünde meydana geldi. Bir kağıt toplayıcısı, yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlama oldu. Kağıt toplayıcısı yara almazken, çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı.

Emniyetteki ifadelerinde patlayıcıları balık avlamak için aldıklarını belirten şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.