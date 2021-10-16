Çöp konteynerinde patlayan EYP ile ilgili soruşturma sürüyor

KONYA'da, biri kağıt toplayıcısının yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlayan, biri de patlamaya hazır halde bulunan boru tipi el yapımı patlayıcılarla (EYP) ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'taki Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nin önünde meydana geldi. Kağıt toplayıcısının yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalıştığı sırada patlama oldu. Kağıt toplayıcısı yara almazken, çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek çevre güvenliği alındı. İnceleme yapan ekipler, patlamanın nedeninin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Konteynerde patlamaya hazır bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı ekiplerin detaylı araştırması sonrası el yapımı patlayıcı imha edildi.Kağıt toplayıcısının Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alan ekiplerin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.