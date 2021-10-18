"Concertgebouw Oda Orkestrası" Türkiye turnesine Ankara'dan başladı

ANKARA (AA) - Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası (CCO), çello sanatçısı Nil Kocamangil'in solist olarak sahne aldığı konserle Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliğinin iş birliğiyle Bilkent Konser Salonu'nda düzenlenen ücretsiz konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konseri izlemek için önceden rezervasyon yaptıran sanatseverler, iki doz aşı ve PCR testi kontrolünden geçirilerek konser salonuna alındı.

Konserde, orkestraya Türk çello sanatçısı Nil Kocamangil de ilk kez solist olarak eşlik etti. Kocamangil, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü bir orkestra ile sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Gerçekten çok büyük bir şans"

Konserin bir yıl önce belirlendiğini, farklı ülkelerin de yer aldığı uzun bir konser turnesi planlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bu programları gerçekleştiremediklerini belirten Kocamangil, konsere hazırlık sürecinde Hollanda'ya giderek orkestrayla 4 gün boyunca prova yaptığını söyledi.

Kocamangil, "Çok mutluyum. Bu orkestrayla çalabilmek gerçekten çok büyük bir şans. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Nil Kocamangil, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Concertgebouw Oda Orkestrası

Amsterdam Oda Orkestrası adıyla 1987 yılına kadar konserler veren orkestra aynı yıl isim değişikliğine giderek Concertgebouw Oda Orkestrası adını aldı.

Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan CCO, ünlü şeflerin yönetiminde birçok konser verdi, turnelere çıktı ve albüm kaydı yaptı.

Maria Joao Pires, Janine Jansen, Schlomo Mintz, Friedrich Gulda gibi solistlerle de sahne alan orkestra, Türkiye turnesine 20 Ekim'de İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda vereceği konserle devam edecek.