Haberler.com yılın en iyi haber sitesi seçildi!

12 yıldır geleneksel olarak yapılan Yılın Enleri Ödül Töreni bu yıl da sektörünün en başarılılarına ödülünü verdi. Doğru haberi en anlaşılır şekilde okura en hızlı taşıyan haberler.com Yılın En İyi Haber Sitesi ödülüne layık görüldü. Törenin sunuculuğunu Merve Akıncı'nın gerçekleştirdiği 13. Geleneksel Yılın En'leri ödül töreni, bu yıl İstanbul Qubbe Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşti. Gecenin Onur Konuğu Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanıve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin oldu.

Haberler.com Ekibinin Başarısı Ödüle Doymuyor

Her ay ayrı bir ödülle başarılısını taçlandıran Haberler.com'un Ceo'su Sümeyra Teymur, ''Bu başarı ekibimizin başarısıdır. rakiplerimizden daha hızlı, anlaşılır olmamız bizi haber okuru karşısında bir adım öteye götürdü. Burada tüm ekibe teşekkür ederim.'' açıklamasında bulundu.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur