Haberler.com ve Yüksek Teknoloji stratejik iş birliğini hayata geçiriyor

04.11.2019 11:43

Türkiye'nin en geniş kapsamlı haber sitesi olarak Güncel, Politika, Spor, Magazin, Kültür ve Sanat, Dış Haberler ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcılarının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı haber portalı olan Haberler.com, Teknoloji kategorisi haber ve içeriklerini Yüksek Teknoloji'nin tecrübesiyle birleştiriyor.

Haberler.com CEO'su Sümeyra TEYMUR ve Yüksek Teknoloji CEO'su Arda MERİÇ gerçekleştirilen stratejik iş birliğiyle ilgili olarak ortak bir basın açıklaması yayınladı.

Türkiye'de internet kullanıcılarının teknoloji dünyasındaki gelişmeleri çok yakından izlediğini ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri merakla takip ettiğini bildiklerini belirten TEYMUR, Haberler.com olarak, internet kullanıcılarının haber ve içeriklere hem hızlı hem de kapsamlı bir şekilde ulaşabilmeleri için devamlı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini, en iyi hizmeti vermek adına da profesyonel iş birlikleriyle portallarını güçlendirdiklerini, Yüksek Teknoloji ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden çok memnun olduklarını ve bu iş birliğinin kendilerine yeni bir güç kaynağı kazandırdığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin en güçlü haber sitelerinden bir tanesi olan Haberler.com ile gerçekleştirdikleri stratejik iş birliğinin kendileri için heyecan verici olduğu kadar, internet kullanıcılarına teknoloji dünyasındaki gelişmeleri aktarmanın da memnuniyet verici olduğunu aktaran MERİÇ, günümüzde kendi alanında başarıyı yakalamış markaların iş birlikleriyle güçlenmesi ve platformlarını daha geniş kitlelere profesyonel bir şekilde ulaştırabilir hale getirmesinin çok önemli olduğunu, Yüksek Teknoloji olarak bu tür bir iş birliğini Haberler.com ile gerçekleştirmekten çok mutlu olduklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle birlikte internet kullanıcıları, her biri kendi alanında uzman olan teknoloji yazarlarının haberlerine çok daha hızlı erişebilmenin yanında, teknoloji dünyasındaki gelişmeleri, benzersiz haberleri, video içerikleri ve canlı yayınları Yüksek Teknoloji'nin çalışmalarıyla Haberler.com üzerinden takip edebilecekler.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberleri, kurumsal teknolojiler, röportajlar, ürün incelemeleri, ürün tavsiyeleri, yeni çıkan ürünler, operatör servisleri, vb. birçok kategorinin yer alacağı bir teknoloji platformu olarak yeniden tasarlanan Haberler.com Teknoloji kategorisi internet kullanıcılarına farklı bir deneyim sunacak.

Ayrıca, basılı ve dijital mecrada aylık olarak yayınlanan, Türkiye'nin beğeniyle takip edilen ve güncel yaşam ile teknolojiyi harmanlayan dergisi Yüksek Teknoloji, dijital baskısını diğer platformlardan önce ilk olarak Haberler.com ana sayfasında ücretsiz olarak yayınlayacak.