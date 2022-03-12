Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 12 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

İstanbul'da önceki gün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarına bağlı ekipler tarafından buzlanma riskine karşı yollarda tuzlama işlemi yapılıyor. Öte yandan, Bağcılar'da aralarında İETT araçlarının da bulunduğu taşıtların, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

ESED GÜÇLERİ UKRAYNA'DA SAVAŞACAK

Rusya lideri Putin'den işgalin 16. gününde dikkat çeken bir savaş hamlesi yaptı. Bugün bir açıklama yaparak Ortadoğu'dan 16 bin gönüllü askeri Rus ordusuna dahil edeceklerini belirten Putin'i destekleyen bir görüntü ise Suriye'den geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed güçleri Rusya'ya destek gösterisi düzenlerken, askerlerin yakın zamanda Ukrayna'daki savaşa katılacakları iddia edildi.

TFF BAŞKANI ARADI, ARDA KARDEŞLER VE HALİL UMUT MELER GÖREVE DÖNDÜ

MHK'nin 13 hakemi liste dışı bırakmasının ardından görevden alınanlar arasında ismi olmayan Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı almış, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de görev almak istemediklerini bildirmişti. Durumu el koyan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Meler ve Kardeşler'i bizzat arayıp ikna ettiği öğrenildi. İki hakem de bu hafta VAR'da görev alacak.

AZİZ YILDIRIM 700 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI AÇTI!

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk talebiyle rekor bir tazminat davası açtı. Yıldırım döneminde yönetimde görev yapan Şekip Mosturoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir." dedi.

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